L’Inter Milan n’en peut plus de son boulet Joaquin Correa

La lente dégringolade se prolonge pour Joaquin Correa. Débarqué l’été dernier à l’OM sous la forme d’un prêt, l’international argentin n’a jamais confirmé les espoirs placés en lui par les dirigeants olympiens, alors qu’il sortait tout juste d’une finale de la Ligue des Champions avec l’Inter Milan. Sous les ordres de Marcelino, comme de Gattuso ou de Gasset, l’ailier de 29 ans ne s’est jamais imposé comme un titulaire à part entière, participant à seulement 682 minutes, réparties sur 19 rencontres (0 but).

La suite après cette publicité

Logiquement, l’OM a poliment décliné la possibilité de lever l’option d’achat du joueur, fixée à 13 millions d’euros, et a laissé Correa rebrousser chemin vers l’Inter, où il reste sous contrat jusqu’en juin 2025. Mais de toute évidence, les Nerazzurri n’entendent pas aller jusque-là, et envisagent de trouver une porte de sortie à l’international argentin (19 sélections, 4 buts). Une mission périlleuse…

À lire

Alexis Sanchez annonce son départ de l’Inter

Il refuse toutes les offres

Comme l’explique la Gazetta dello Sport, ce début de préparation n’est pas de nature à valoriser le joueur. Titulaire lors de la défaite en amical face à Al-Ittihad cette semaine (0-2), Correa a été l’un des pires joueurs milanais. Même son de cloche face à Pise quelques jours plus tôt (1-1). Si l’objectif du club était de lui offrir une vitrine, afin de lui faciliter un départ cet été, on en est aujourd’hui bien loin.

La suite après cette publicité

En plus de traîner son spleen au quotidien, celui qui est devenu persona non grata auprès des tifosi, a refusé toutes les offres qui lui étaient parvenues : il a dit non à Estudiantes de Véron (Argentine), ne s’est même pas prêté au jeu des discussions avec l’AEK Athènes, et a fermé la porte à River Plate. Une situation qui agace en interne, puisque le dossier de son remplaçant est aujourd’hui au point mort. Si l’attaquant du Dynamo Kiev, Vladyslav Vanat, était pisté, l’Ukrainien reste aujourd’hui tributaire de la décision de Joaquin Correa. Avec un salaire évalué à 6,5 millions d’euros par un, et un transfert contre 30 millions d’euros à l’époque en provenance de la Lazio, l’Argentin ne risque pas de se faire de nouveaux amis à Milan…