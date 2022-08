OM-Clermont Foot : les compositions officielles

Pour le compte de la 5ème journée de Ligue 1, l’OM reçoit le Clermont Foot ce mercredi soir (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Après la belle victoire lors du derby du sud contre l’OGC Nice (succès 3-0 à l’Allianz Riviera), les Olympiens doivent confirmer leur bon début de saison. Dans un soir de fête, puisque le club célèbre ses 123 ans et deux clubs de supporters (MTP et CU84) fête aussi leur anniversaire, les hommes d’Igor Tudor ont l’occasion de rester tout en haut du classement de Ligue 1 aux côtés du PSG et de Lens notamment. Pour le terrain, Tudor effectue trois changements par rapport à la victoire contre Nice. Gigot réintègre la défense à 3 et Eric Bailly fête sa première titularisation avec son nouveau club. Pape Gueye remplace Jordan Veretout au milieu de terrain. Pour le reste, Guendouzi et Payet accompagneront Sanchez en attaque. Clauss et Tavares sur les côtés.

En face, Clermont oscille entre succès et défaite. Après le lourd revers contre le PSG lors de la première journée (défaite 5-0), les hommes de Pascal Gastien avaient enchaîné deux victoires contre Reims puis Nice (victoires 4-2 et 1-0) avant de s’incliner ce dimanche contre Lorient (2-1). Pour acquérir rapidement le maintien en Ligue 1, les Clermontois vont devoir faire preuve de régularité et engranger le plus de points possible rapidement, notamment avant la trêve de la Coupe du Monde. Pour affronter l’OM, Gastien devra faire sans Borges (suspendu )et Zeffane (blessé). C’est Mendy qui remplace Borges sur le côté gauche de la défense. L'entraîneur de Clermont a aussi décidé de changer ses joueurs de côtés dans le secteur offensif. Andric est à la pointe de l'attaque mais le duo d'ailier derrière lui change, Rahsani et Bela seront titulaires.

OM : Pau Lopez - Mbemba, Gigot, Bailly - Clauss, Rongier, Gueye, Tavares - Payet (cap.), Guendouzi - Sanchez.

Clermont Foot : Diaw - Seidu, Wieteska, Ogier (cap.), Mendy - Gastien, Magnin - Rashani, Savarevic, Bela - Andric.