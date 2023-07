Manchester City veut relancer Benjamin Pavard

La suite après cette publicité

Souvent en période de mercato, certains joueurs jouent au jeu des chaises musicales et un transfert peut en entraîner un autre. Cela pourrait bien être le cas cet été du côté de Manchester City. La formation de Pep Guardiola a tout gagné la saison dernière avec la Premier League, la FA Cup et surtout la Ligue des Champions. Et après ce succès, certains joueurs pensent à aller voir ailleurs. C’est notamment le cas du latéral droit Kyle Walker, mécontent de son temps de jeu de la saison, et qui se rapproche grandement du Bayern Munich.

Le latéral anglais de 33 ans, très apprécié par Pep Guardiola, est d’ailleurs tombé d’accord avec la direction bavaroise. Avec Walker tout proche d’un départ, et Joao Cancelo indésirable, Manchester City cherche activement un latéral droit capable d’évoluer dans une défense à trois. Et selon les informations de RMC Sport, les Cityzens pourraient ne pas chercher bien loin. En effet, la priorité du dernier champion d’Angleterre se nomme… Benjamin Pavard.

Des discussions pourraient débuter rapidement

L’international français n’entre pas dans les plans de Thomas Tuchel et encore moins avec l’arrivée potentielle de Kyle Walker. Il pourrait donc faire le chemin inverse. RMC Sport précise que des discussions pourraient débuter très prochainement. Si le Barça s’était un temps montré intéressé, la possibilité de voir Benjamin Pavard rejoindre la Premier League et Manchester City est à prendre au sérieux.

En fin de contrat dans un an, l’ancien défenseur de Stuttgart semble ouvert à une nouvelle aventure hors d’Allemagne. Après avoir passé 5 ans au Bayern Munich, le défenseur de 27 ans pourrait découvrir un nouveau football sous Pep Guardiola. Et le technicien espagnol pourrait être l’homme capable de relancer celui qui avait perdu sa place de titulaire en équipe de France lors du dernier Mondial. À suivre donc.