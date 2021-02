OM : Frank McCourt s'adresse aux supporters après sa décision drastique

La suite après cette publicité

Décidément, la soirée de vendredi a été pour le moins animée à Marseille. Deux grosses nouvelles sont tombées. La première était attendue, à savoir la nomination de Jorge Sampaoli, qui prend donc la place de l'intérimaire Nasser Larguet. La deuxième en revanche, a surpris tout le monde, puisque Pablo Longoria, jusqu'ici directeur sportif, a pris la place de Jacques-Henri Eyraud à la présidence du club. Ce dernier reste tout de même du côté de Marseille puisqu'il fait maintenant partie du conseil de surveillance.

Des décisions fortes prises par Frank McCourt, le président américain, qui s'est directement adressé aux supporters dans un page de publicité achetée au journal La Provence. Il a, avant tout, fait savoir une nouvelle fois que le club n'est pas à vendre : « je m'engage et l'affirme, l'OM n'est pas à vendre, et il ne l'a jamais été, ni hier, ni aujourd'hui. J'en suis et resterai le premier supporter et le propriétaire, je veux conduire le club vers le succès qu'il mérite, avec la vision d'un OM champion ».

McCourt caresse les supporters dans le sens du poil

« Nous avons besoin d'être ensemble pour réussir ce parcours. J'ai besoin de chaque supporter, de chaque joueur, de chaque salarié. Nous avons traversé une période difficile et cela nécessitait des changements. C'est fait... C'est une certitude, le meilleur de l'OM, ce n'est pas la violence. L'immense majorité des Marseillais en a témoigné... Je suis confiant, nous montrerons au monde ce que signifie un club d'élite du football, fort des meilleurs supporters. Le moteur de l'OM, c'est la passion de tous ses fans », a ajouté le businessman américain.

Il a surtout insisté sur cette notion de construire avec les Marseillais, promettant un avenir radieux à l'écurie phocéenne. « Je viens à Marseille pour m’asseoir avec vous, chers supporters, pour construire ensemble notre avenir et aller de l’avant. Je suis confiant, nous montrerons au monde ce que signifie être un club d'élite du football, fort des meilleurs supporters. Le moteur de l’OM, c’est la passion de tous ses fans. L’immense majorité des Marseillais en a témoigné. Le meilleur de l’OM, c’est le travail, la persévérance, le succès, envers et contre tout », a-t-il ainsi lancé. Une nouvelle page de l'histoire de l'OM va s'ouvrir, et McCourt semble tout vouloir faire pour qu'elle soit glorieuse !