Manchester City : le message de Pep Guardiola en hommage à Pelé

Avant de retrouver Everton, ce samedi, dans le cadre de la 18e journée de Premier League, Pep Guardiola se tenait présent en conférence de presse. L’occasion pour le technicien espagnol de rendre un vibrant hommage à la légende Pelé, décédé à l’âge de 82 ans.

«Au nom de Manchester City, les plus grandes condoléances à sa famille et ses amis… Je pense que Neymar l’a dit, avant lui le n°10 n’était qu’un numéro et après c’est devenu quelque chose de spécial… Quoi qu’il a fait pour le football est là et le restera toujours», a ainsi reconnu le coach de City.

