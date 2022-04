OM-PAOK : un match sous très haute tension

La suite après cette publicité

Il ne fallait pas être devin pour savoir que le match entre l’Olympique de Marseille et le PAOK Salonique allait entraîner des débordements tant on connaît la chaleur qui attise les âmes des supporters des deux équipes. Il ne fallait pas non plus attendre que les visiteurs pénètrent dans le stade pour s’en apercevoir.

Déjà, à la veille de cette rencontre les rues marseillaises, dans une nuit qui s’annonçait tendue, étaient remplies de certains supporters du PAOK. Certains ont ainsi observé des affrontements en ville et certaines dégradations. Le pire était donc à venir, semblait-il.

Finalement, malgré quelques attroupements et sommations des forces de l’ordre, les fans du club grec étaient sous contrôle du côté de la Joliette, un quartier de Marseille. Malgré cela, « quatre personnes ont été interpellées aux abords du stade, trois Marseillais, pour violences à personne dépositaire de l'autorité publique et un grec pour tentative d'introduction de fumigène », indique-t-on du côté de la préfecture.

Une trentaine de policiers blessés dans le stade

Du côté marseillais, on avance les manquements de l'encadrement du PAOK. Les affrontements se sont ensuite poursuivis dans l'enceinte avec un parcage grec qui envoyait des sièges vers le virage nord, qui lui répondait par des jets de fumigènes. Des forces de l'ordre (une trentaine) ont d'ailleurs été blessées dans les affrontements, a indiqué la préfecture à l'AFP.

Parlons un peu sportif. Si l'OM l'a emporté (2-1), il a été bien difficile pour Dimitri Payet de tirer les corners. Il s'y est d'ailleurs pris à trois reprises en première période obligeant les joueurs grecs à se rapprocher du parcage pour calmer leurs supporters. Après la rencontre, il a fallu bien du temps pour faire sortir les visiteurs puis pour disperser les Marseillais, qui attendaient. Le match, dans une semaine, sent la poudre et le coach du PAOK a prévenu : « vous feriez mieux de venir sans vos supporters ».