Juventus : Thiago Motta visait directement trois joueurs

Voilà une élimination qui risque de laisser des traces. Sortie en quart de finale de la Coupe d’Italie à domicile par Empoli, la Juventus enchaîne les déconvenues, une semaine après s’être fait mettre dehors en Ligue des Champions par le PSV. Surtout, c’est l’attitude de ses joueurs qui a déplu mercredi soir à Thiago Motta. «C’est la première fois de ma carrière d’entraîneur que je vois une de mes équipes avec cette attitude. J’ai honte ce soir, j’ai honte. Waouh… (silence) C’est inadmissible. C’est de ma faute. Je n’accepte pas ça, dans n’importe quel travail. Le comportement ne doit jamais manquer. J’ai honte. Les tifosi ont été très gentils ce soir, trèèèès gentils.»

La suite après cette publicité

S’il n’a nommé personne directement, le coach turinois a bel et bien trois joueurs dans le viseur. D’après La Gazzetta dello Sport, Teun Koopmeiners, Nico Gonzalez et Dusan Vlahovic risquent de passer des prochaines semaines compliquées. Le premier a d’ailleurs été sorti dix minutes après la pause sous les sifflets, suivi cinq minutes plus tard du milieu argentin, lui aussi copieusement raccompagné sur le banc. Le buteur serbe, associé à Kolo Muani, a lui déçu mais comme c’est souvent le cas depuis de nombreux mois maintenant.