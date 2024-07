Real Madrid : Endrick signe déjà un nouveau contrat

On le sait, arriver à Madrid n’est pas qu’un simple pas en avant sur le plan sportif. C’est aussi entrer dans une nouvelle dimension sur le plan médiatique et marketing, avec un gain de popularité et de célébrité énorme. Endrick, présenté samedi en grande pompe au Santiago Bernabéu, en est la preuve.

Comme l’a révélé le principal concerné sur ses réseaux sociaux, il vient ainsi de signer un contrat avec la célèbre marque Red Bull, qu’on ne présente plus. Il va, comme son compatriote Neymar, devenir une des images de la célèbre enseigne de boissons énergisantes, aussi présente dans le monde du foot et de l’automobile. Avec un joli chèque à la clé. Un sacré deal pour un joueur qui n’a pas encore disputé le moindre match dans un championnat d’élite !