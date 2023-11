Naples : Aurelio De Laurentiis va contacter Igor Tudor !

Si l’officialisation du limogeage de Rudi Garcia n’est prévue seulement demain matin, l’avenir de l’entraîneur français à la tête du Napoli est d’ores et déjà acté : il quittera ses fonctions dans les prochaines, selon plusieurs médias italiens dont La Gazzetta dello Sport qui précise qu’une réunion a bien eu lieu ce dimanche, après la défaite contre Empoli, entre le président Aurelio De Laurentiis et ses dirigeants associés Mauro Meluso, Maurizio Micheli et Antonio Sinicropi pour décider de l’identité du successeur de Garcia.

La suite après cette publicité

Et d’après Sky Sports, la direction napolitaine fait de l’entraîneur croate, Igor Tudor, son principal favori. Comme nous vous le révélions également en octobre, l’ancien tacticien de l’OM est bien en pole position et le président Aurelio De Laurentiis va prendre contact avec l’ex-défenseur de la Juventus. Une réunion devrait bien se tenir durant la trêve internationale pour discuter des contours d’un accord contractuel et des objectifs fixés pour la suite de la saison avec les Partenopei.