Mercato : Manchester City prépare une offre folle pour le remplaçant d’İlkay Gündoğan

Manchester City fait face à un petit chantier cet été. Il y a eu des arrivées déjà, comme celle de Mateo Kovacic, mais surtout, il y a eu, et il y aura encore, des départs. Parmi ceux déjà actés, celui d’İlkay Gündoğan. Le milieu de terrain allemand est parti en fin de contrat, et s’est engagé avec le FC Barcelone, laissant donc un énorme vide dans l’entrejeu des Cityzens.

Il ne faut donc pas se louper sur son remplaçant, et visiblement, Pep Guardiola ne voit pas Kovacic occuper le vide laissé par le départ de l’Allemand. Selon The Sun, le champion d’Angleterre et d’Europe en titre a jeté son dévolu sur un des nouveaux coéquipiers de l’international allemand.

Un Barcelonais pour en remplacer un autre

Le média indique ainsi que Manchester City envisage très sérieusement de faire une offre au FC Barcelone pour Frenkie de Jong. Les Mancuniens seraient même prêts à mettre 105 millions d’euros sur la table pour le milieu néerlandais de 26 ans, appelé à être la relève de Sergio Busquets devant la défense. Par le passé, il avait déjà été mis sur le marché par le FC Barcelone, lorsque les Catalans avaient besoin de renflouer les caisses.

Cet été, le club catalan pourrait encore accepter de le laisser filer en cas d’offre satisfaisante, même si les intentions du principal concerné seraient plutôt de rester. De Jong est aussi l’alternative principale à Declan Rice, qui devrait s’engager du côté d’Arsenal. Affaire à suivre…