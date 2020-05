PL : le retour des entraînements avec contacts entériné

Le monde du football s'agite en Angleterre. Il y a quelques jours, les clubs anglais évoluant en Premier League ont pu reprendre le chemin de l'entraînement. Les staffs techniques pouvaient donc organiser des séances individuelles. Un retour aux affaires qui marquait une étape importante dans le cadre d'une future reprise de la saison. Ce mercredi, une nouvelle étape a été franchi. La Premier League a annoncé que les clubs avaient unanimement voté la reprise des entraînements collectifs avec contacts.

« Les actionnaires de Premier League ont voté aujourd'hui à l'unanimité pour reprendre la formation des contacts, marquant une nouvelle étape vers le redémarrage de la saison de Premier League, lorsque cela est possible en toute sécurité. Des protocoles médicaux stricts sont en place pour garantir que le terrain d'entraînement est l'environnement le plus sûr possible et les joueurs et le personnel continueront d'être testés pour le COVID-19 deux fois par semaine, » précise notamment le communiqué. La Premier League espère reprendre ses droits mi-juin après une interruption de plus de deux mois.