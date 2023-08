Le PSG négocie avec l’Eintracht pour Timothée Pembélé

Revenu au Paris Saint-Germain après son prêt aux Girondins de Bordeaux, Timothée Pembélé (20 ans) ne devrait pas rester bien longtemps chez les Rouge et Bleu. Cité parmi les jeunes Titis dont veut se séparer le club de la capitale, le défenseur n’a plus qu’un an de contrat.

Aujourd’hui, on en sait davantage sur l’identité des clubs allemands qui le courtisent. Le Parisien révèle que le PSG et l’Eintracht Francfort sont entrés en négociations au sujet de Pembélé. Les Allemands veulent un défenseur polyvalent, mais pour le moment, reste à savoir si Paris cherche un transfert ou s’il tentera de prolonger son joueur pour le prêter dans la foulée.