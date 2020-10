Lorient-OM : les compositions officielles

Défait mercredi soir sur le fil par l'Olympiakos (0-1) pour ses retrouvailles avec la Ligue des Champions après sept ans d'attente, l'Olympique de Marseille enchaîne ce samedi avec un déplacement à Lorient pour le compte de la 8ème journée de Ligue 1. Face aux Phocéens, l'entraîneur des promus, Christophe Pélissier, aligne une équipe-type avec Paul Nardi dans les buts, derrière une ligne défensive composée de Jérémy Morel, Andreaw Gravillon, Julien Laporte et Houboulang Mendes.

À la récupération, Trevoh Chalobah est associé à Laurent Abergel, quand Yoane Wissa et Quentin Boisgard animent les ailes. Devant, Pierre-Yves Hamel accompagne Terem Moffi. Côté olympien, André Villas-Boas réalise trois changements par rapport au match de milieu de semaine. Dimitri Payet (suspendu) laisse sa place à la recrue Michaël Cuisance, qui évoluera dans un rôle d'électron libre derrière les deux attaquants. Alors que Boubacar Kamara se place devant la charnière centrale composée d'Álvaro González et de Leonardo Balerdi (exit donc Caleta-Car et Sanson).

Les compositions des équipes :

Lorient : Nardi - Morel, Gravillon, Laporte, Mendes - Chalobah, Abergel - Wissa, Boisgard - Hamel, Moffi.

OM : Mandanda - Sakai, Gonzalez, Balerdi, Amavi - Kamara - Rongier, Gueye - Cuisance - Thauvin, Benedetto.