OM : la condition pour lâcher Arkadiusz Milik

La Juventus se cherche un attaquant, notamment avec le futur départ d'Alvaro Morata vers le FC Barcelone. Et comme l'indique le quotidien AS : il y a deux options sur la table, Mauro Icardi et Arkadiusz Milik. Si la situation du buteur parisien reste la même, elle semble avoir changé pour l'attaquant marseillais.

Ainsi, l'Olympique de Marseille, qui doit encore régler l'indemnité du transfert à Naples, est prêt à le lâcher. Mais à une condition : que l'écurie du sud de l'Italie intègre une option d'achat obligatoire dans le deal. La possibilité de récupérer Kaio Jorge, offert par les Turinois en échange, n'intéresse pas Pablo Longoria selon le média.