Hugo Lloris évoque le passage de Tanguy Ndombele à Tottenham

Le capitaine de Tottenham et de l'équipe de France, Hugo Lloris, est revenu dans les colonnes de L'Equipe sur le passage de son compatriote, Tanguy Ndombele à Tottenham, au moment où ce dernier fait son retour dans la capitale anglaise pour y défier West Ham en quart de finale aller d'Europa League. Pour le gardien des Spurs, la situation n'était pas idéale pour l'ancien Amiénois, et retourner à Lyon était le bon choix : «il était dans une situation un peu compliquée à Tottenham. Il aspirait à un peu plus de temps de jeu, ce qu'il a trouvé à Lyon, dans un environnement qu'il connaît très bien, avec des gens qui lui témoignent beaucoup d'affection, et, pour se relancer, c'est certainement le meilleur choix qu'il pouvait faire.»

La suite après cette publicité

Cependant, l'international tricolore (7 sélections) a prouvé qu'il était un joueur talentueux. Il a simplement manqué de rigueur et de régularité sur son début de carrière, mais les qualités et l'amour du jeu sont là d'après le capitaine des Bleus : «on connaît tous son talent, qui n'a jamais été remis en cause à Tottenham. Il a quand même un talent pur. Il fait des choses que d'autres ne savent pas faire. Ici, il a fait des matches incroyables, parfois. Et derrière son allure un peu nonchalante, il a un bon fond, et il aime vraiment le foot.»