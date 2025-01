Al-Hilal : les détails de l’offre succulente faite au Real Madrid et à Rodrygo ont été révélés !

L’Arabie saoudite n’a pas peur de s’attaquer au Real Madrid. Si Cristiano Ronaldo reste la tête d’affiche de la Saudi Pro League, le départ de Neymar oblige les dirigeants saoudiens à se chercher de nouvelles stars planétaires. Et visiblement, la SPL adore les Merengues, en plus de Mohamed Salah. Pour rappel, l’État du Golfe a offert un contrat d’un milliard d’euros net sur cinq ans à Vinicius Junior l’été dernier.

Pour le moment, le numéro 7 merengue a repoussé les avances saoudiennes, mais il se murmure dans la capitale espagnole que la position du Brésilien pourrait évoluer. Hier, nouveau coup de théâtre. La presse brésilienne a affirmé qu’Al-Hilal, qui vient de perdre Neymar, est parti à l’assaut de Rodrygo (24 ans), l’homme à tout faire de la Casa Blanca (12 buts, 7 passes décisives en 28 matches cette saison).

Manchester City toujours à l’affût

Cette nuit, les détails de l’offre saoudienne pour l’international auriverde (31 sélections, 7 buts) ont fuité dans l’émission El Chiringuito. Ainsi, on apprend qu’Al-Hilal espérait recruter Rodrygo dès cet hiver ! Pour espérer concrétiser cette tentative plus qu’audacieuse, le club entraîné par Jorge Jesus a proposé 300 M€ au Real Madrid et un salaire annuel de 140 M€ à Rodrygo. Des montants XXL qui n’ont toutefois pas fait flancher le joueur, qui a repoussé les avances d’Al-Hilal.

De son côté, Madrid a été clair : c’est la clause libératoire du joueur (1 milliard d’euros) ou rien. Comme pour Vinicius Jr. Reste que les Saoudiens ont promis de revenir l’été prochain. Enfin, la célèbre émission espagnole assure que Manchester City est toujours prêt à bondir sur le Brésilien. Après avoir tenté sa chance, en vain, l’été dernier, Pep Guardiola est toujours aussi séduit par le profil du Madrilène sous contrat jusqu’en 2028. Vous l’aurez compris, s’il n’a pas le statut de star dont il rêve à Madrid, Rodrygo sait que plusieurs clubs sont prêts à le lui offrir.