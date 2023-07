La descente aux enfers se poursuit pour Philippe Coutinho !

La suite après cette publicité

C’est le genre d’histoires qui animent souvent les discussions entre amis autour du football. Ce genre de débats houleux qui permettent de savoir, avec un zeste de subjectivité, de quoi aurait été faite la carrière de tel ou tel joueur si un événement fâcheux ne leur serait pas arrivé. Dès lors, les scenarii les plus élaborés sont avancés afin de convaincre les autres, mais aussi de se convaincre soi-même. C’est également ce genre de films qu’a dû se faire Philippe Coutinho dans sa tête tout au long de ses cinq dernières années tumultueuses. Sauf que si l’on était dans une production hollywoodienne, il y a de grandes chances qu’à la fin, le héros s’en sorte et renoue avec sa gloire d’antan. Pour l’ancien de Liverpool, l’optimisme quant à un dénouement heureux n’est clairement pas de mise.

Persona non grata au FC Barcelone, ce n’est guère mieux pour lui à Aston Villa

Brillant du côté d’Anfield durant cinq saisons et demie, il est recruté à l’hiver 2018 pour remplacer son compatriote et ami Neymar au sein de la formation catalane qui débourse pas moins de 120 millions d’euros pour le débusquer des bords de la Mersey. Sur le papier, l’affaire est idéale pour passer de très bon joueur au gratin du Vieux Continent. Mais blessures, manques de confiance et d’adaptation viendront rythmer des débuts cataclysmiques sous la tunique catalane pour le transfuge de l’Inter Milan qui ne s’impose pas lors de ses deux premières saisons. Par la suite, un prêt furtif au Bayern Munich lors de la saison 2019-2020 lui redonne quelques couleurs, à travers notamment un doublé vindicatif lors de la gifle iconique des Bavarois face au FC Barcelone en quart de finale de Ligue des Champions (8-2). Malgré ses bonnes statistiques, les dirigeants munichois sentent le pot aux roses et décident de ne pas lever son option d’achat. Retour à la case départ pour Coutinho.

Toujours mis de côté à Barcelone, il végète pendant 18 mois durant lesquels il se blesse gravement au ménisque pendant plus d’une demi-saison lors de l’exercice 2020-21. Peu convaincant lors de son retour, le Barça lui recherche alors une nouvelle porte de sortie. Un autre moment charnière dans la carrière du natif de Rio de Janeiro intervient à l’hiver 2022. C’est là que Steven Gerrard et Aston Villa débarquent. Homme de base de son ancien coéquipier à Liverpool, le milieu offensif renoue avec ses qualités techniques et réalise six mois de bon niveau, ponctués notamment par un doublé salvateur face à Manchester United (2-2). Couvert de louanges pour être revenu à un niveau honorable, Coutinho veut rester et Aston Villa lève son option d’achat, fixée à 40 millions d’euros.

De retour outre-Manche, la situation est loin d’être aussi bonne. En déliquescence, à l’instar du projet de jeu de Gerrard, l’international auriverde perd confiance en son football et sombre une deuxième fois. Et alors que l’icone anglaise est remerciée et remplacée par Unai Emery, Coutinho coule définitivement. Souvent utilisé malgré ses pépins physiques, le Brésilien ne rentre plus dans les plans de l’ancien technicien du PSG et d’Arsenal. Pire, le club de Birmingham voudrait même se débarrasser de lui et un club turc serait prêt à l’accompagner dans sa tentative de rédemption.

Besiktas prêt à mettre 8 millions d’euros sur Coutinho…s’il réalise un prêt concluant

Habitué à essayer de relancer ce genre de phénomènes en perdition, les Stambouliotes sortent d’une expérience peu concluante avec Dele Alli, totalement disparu des radars suite à ses nombreuses frasques sur les bords du Bosphore. Pour essayer de rétablir le patient Coutinho, les récents voudraient d’abord l’attirer en prêt comme l’indique Mundo Deportivo et payeraient 40% de son salaire. Si ce dernier s’avère concluant, ils seraient enclins à lever l’option d’achat de 8 millions d’euros qui est évoqué par le média catalan comme assortie à ce prêt.

Au fond du trou, cette alternative représente la seule existante à ce jour pour l’ancien de Vasco de Gama. L’année dernière, il avait évoqué la force mentale qu’avait su apporter chez lui son passage compliquée au FC Barcelone : «J’ai aussi beaucoup appris à cette époque. C’était une période très difficile pour moi, mais cela m’a rendu plus fort dans ma tête. À partir de là, c’était important pour moi. Il me manquait tellement et maintenant je ressens plus d’amour pour le football.» Philippe Coutinho parviendra-t-il à retrouver l’amour du football à Istanbul pour essayer de rattraper le temps perdu ? C’est tout le mal que nous pouvons lui souhaiter…