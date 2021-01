Juventus - Sassuolo : les compositions officielles

La 17e journée de Serie A offre un choc plutôt plaisant entre la Juventus et Sassuolo. A domicile, les Bianconeri d'Andrea Pirlo optent pour un 4-4-2 avec Wojciech Szczesny dans les buts derrière Danilo, Leonardo Bonucci, Merih Demiral et Gianluca Frabott. Federico Chiesa, Rodrigo Bentancur, Arthur Melo et Weston McKennie se retrouvent dans l'entrejeu alors que Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo sont associés en attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, Sassuolo joue en 4-2-3-1 avec Andrea Consigli comme dernier rempart. Il peut compter en défense sur Mert Müldür, Vlad Chiriches, Gian Marco Ferrari et Georgios Kyriakopoulos. Pedro Obiang et Manuel Locatelli composent la défense. Hamed Traoré, Filip Duricic et Grégoire Defrel soutiennent Francesco Caputo en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

Juventus : Szczesny - Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta - Chiesa, Bentancur, Arthur, McKennie - Dybala, Ronaldo

Sassuolo : Consigli - Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos - Obiang, Locatelli - Defrel, Duricic, Traoré - Caputo