OL : l'AC Milan lâche une belle offre pour entraver la prolongation de Maxence Caqueret

Depuis qu'il est absent des terrains, l'OL est retombé dans ses travers. Blessé à un genou à l'entraînement depuis le 30 mars dernier, Maxence Caqueret a manqué les derniers matches de championnat et le quart de finale de Ligue Europa contre West Ham, où la formation de Bosz avait été corrigée dans son enceinte par les Londoniens (3-0). En l'absence de son milieu de terrain formé au club, l'OL a perdu ses repères tactiques et c'est pour cela que la direction du club rhodanien poussait ses dernières semaines pour prolonger son contrat.

En fin de contrat à l'issue de la saison de 2023, le milieu de terrain de 22 ans avait récemment, selon les informations de L'Équipe, reçu une offre de prolongation importante de la part de son club formateur. Pour freiner ses envies de départ, le club de Jean-Michel Aulas était prêt à lui tripler son salaire afin d'approcher les meilleures conditions salariales du vestiaire, soit plus de 300 000 euros mensuels, selon Le Progrès. De plus, l'OL serait également prêt faire de sa pépite son futur capitaine pour les années à venir.

Un concurrent italien pour faire changer d'avis l'OL ?

De quoi sérieusement donner des envies au clan Caqueret de prolonger, même si tout n'est pas encore réglé pour le moment. Et la concurrence en est bien consciente. En effet, un cador européen est récemment venu se renseigner sur le natif de Vénissieux : l'AC Milan. Après avoir fait venir un autre joueur du centre de formation dans son effectif l'an dernier - Pierre Kalulu - le club milanais aurait maintenant fait une grosse proposition à Maxence Caqueret d'après les informations de RMC Sport.

Une offre qui pourrait freiner ses envies de rester auprès de son club formateur. Éliminé de la Ligue Europa et récemment battu à Brest au terme d'une nouvelle prestation décevante, l'Olympique Lyonnais pointe toujours à la huitième place du Championnat et a, sauf miracle, dit adieu à la Ligue des Champions et même à la Ligue Europa. Ce qui n'est pas le cas de l'AC Milan, actuellement leader de Serie A et quasiment assuré de jouer la C1 l'an prochain. Un atout de taille pour les Rossoneri dans le dossier Caqueret. Sachant que l'OL a déjà perdu Bruno Guimarães cet hiver et ne devrait pas voir Tanguy Ndombele rester définitivement en raison de son salaire conséquent.