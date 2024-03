José Mourinho et Karim Benzema se sont retrouvés

Désormais en Arabie saoudite, Karim Benzema (36 ans) poursuit sa carrière hors de l’Europe. L’attaquant français, qui a tout gagné avec Lyon et le Real Madrid, avec notamment cinq Ligue des Champions et même un Ballon d’Or, a connu différents techniciens de renom durant son parcours. Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane et José Mourinho ont fait évoluer l’avant-centre. Ce dernier est d’ailleurs l’un des premiers qu’il a connu au Real Madrid. Ils se sont d’ailleurs retrouvé après plusieurs années.

Le technicien portugais, de passage en Arabie saoudite pour le Grand Prix de Formule 1 à Djeddah, a revu Karim Benzema. Malgré les relations houleuses entre les deux au début de leur aventure, il y a aujourd’hui une marque de respect entre les deux hommes.