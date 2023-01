Le PSG veut recruter Rayan Cherki !

La suite après cette publicité

Pas d’arrivée sans départ, tel était le mantra du PSG sur ce mercato hivernal. Départ il y a eu, puisque Pablo Sarabia a quitté le club francilien pour rejoindre Wolverhampton. L’entraîneur Christophe Galtier a donc expliqué publiquement qu’il recherchait un élément offensif, capable de jouer côté droit, idéalement gaucher, avec une certaine polyvalence.

Et ce profil a désormais un visage. Selon les informations de L’Équipe, le PSG a initié les contacts pour le transfert de Rayan Cherki, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais ! Âgé de 19 ans, il est dans le viseur de Luis Campos depuis des années et il entre également dans le souhait de franciser un peu plus l’effectif du PSG. Capable d’évoluer à droite, où il peut rentrer sur son pied gauche, comme dans l’axe, il pourrait être une option crédible pour suppléer Messi ou Neymar.

Encore faut-il s’entendre avec l’Olympique Lyonnais, qui vit décidément un mercato agité. Alors qu’il souhaite céder des éléments offensifs peu convaincants (Faivre, Reine-Adélaïde, Toko Ekambi), le club rhodanien se fait attaquer sur de jeunes joueurs qu’il veut conserver. Malo Gusto est ainsi désiré par Chelsea, qui a lancé son offensive, et voilà que Rayan Cherki a fait l’objet d’une première offre du Paris Saint-Germain.

Une proposition a été formulée le week-end dernier et l’OL n’a pas fermé la porte selon les informations de L’Équipe. Il faut aussi dire que l’avenir de Rayan Cherki à Lyon a souvent été remis en cause en raison des difficultés à prolonger son contrat l’été dernier. Il avait finalement étendu son bail jusqu’en 2024. Il est donc à 1 an et demi de la fin de son contrat, échéance importante. Surtout, il semble avoir pris de l’envergure ces dernières semaines, sous la houlette de Laurent Blanc qui lui fait confiance (5 titularisations toutes compétitions confondues depuis le Mondial).

Quelle position adoptera donc l’OL si le PSG offre une somme jugée convenable ? Et combien le PSG est-il prêt à investir sur ce dossier ? Hier, la somme de 10 M€ était évoquée comme le seul budget possible du club de la capitale. Il semblerait que le budget ait été revu à la hausse. Il le faudra pour arracher à l’OL l’une de ses pépites les plus couvées de ces dernières années.