Chelsea : le harcèlement massif et raciste de l’Argentine à Wesley Fofana

Le scandale s’épaissit heure après heure à Chelsea après le lancement d’une enquête interne suite à la vidéo que Enzo Fernandez a publié sur Instagram, dans laquelle ses coéquipiers argentins et lui-même chantent une chanson à caractère raciste et transphobe visant les joueurs noirs de l’Equipe de France dont notamment Kylian Mbappé, après leur victoire au Hard Rock Stadium contre la Colombie (1-0) à Miami dimanche pour remporter leur deuxième trophée consécutif de la Copa America. Dans cette fameuse vidéo, où les champions du Monde argentins étaient dans le bus, sur le chemin du retour vers l’hôtel dans lequel ils logeaient, on y voit des joueurs de l’Albiceleste dont Enzo Fernandez chanter une chanson qui se veut festive mais qui a la vertu particulière de rassembler un combo de racisme, de xénophobie, d’homophobie et de transphobie : «Ils jouent en France mais ils sont tous originaires d’Angola. Que c’est beau, ils vont courir après le ballon, ils aiment les travestis comme ce putain de Mbappé. Sa mère est du Nigeria, son père du Cameroun mais sur le passeport, leur nationalité est français». Les dirigeants de la Fédération française de football menacent d’engager des poursuites judiciaires contre l’Argentine à la suite de cet incident.

Alors que l’affaire prend de l’ampleur en Angleterre, Enzo Fernandez a été contraint de calmer la situation dans un mini-communiqué : «Je tiens à m’excuser sincèrement pour une vidéo publiée sur ma chaîne Instagram lors des célébrations de l’équipe nationale. La chanson contient un langage très offensant et il n’y a absolument aucune excuse pour ces mots. Je m’oppose à la discrimination sous toutes ses formes et je m’excuse d’avoir été emporté par l’euphorie de nos célébrations de la Copa America. Cette vidéo, ce moment, ces mots ne reflètent pas mes convictions ni mon caractère. Je suis sincèrement désolé», a écrit le milieu argentin dans une story Instagram publiée dans la nuit. Pas sûr que ce message apaise totalement l’incendie encore en cours dans les bureaux de Chelsea. Surtout que depuis un autre épisode est venu frapper le défenseur français sur les réseaux sociaux, ce qui ne devrait pas arranger les affaires de Fernandez à son retour à Londres. D’après le journal britannique Daily Mail, la direction de Chelsea est déjà consciente d’une situation qui a généré beaucoup de troubles dans le vestiaire notamment auprès des joueurs français, au nombre de sept chez les Blues (Axel Disasi, Benoit Badiashile, Wesley Fofana, Malo Gusto, Malang Sarr, Lesley Ugochukwu et Christopher Nkunku).

Une horde raciste en provenance d’Argentine

Le défenseur des Blues et coéquipier de Fernandez, Wesley Fofana (23 ans), international français natif de Marseille et fils d’un père ivoirien, s’est adressé sur le réseau social X pour exprimer sa frustration face à la vidéo virale en écrivant : « Le football en 2024 : un racisme décomplexé ». Une prise de position logique et attendue mais qui a néanmoins attiré une importante vague de racisme et de harcèlement dans l’espace commentaire de ses dernières publications sur Instagram : «Pleure ailleurs, petit noir», a écrit un internaute argentin, tandis qu’un compatriote de ce dernier a enchaîné en écrivant «Essaie de retourner dans ton pays». Ce n’est malheureusement pas tout puisque l’ancien roc défensif de Leicester a reçu un nombre incalculable de messages à caractères racistes assortis aussi d’émojis de singes, de bananes ou de drapeaux argentins : «Pleure encore, tu es africain. Vas-y et va jouer en Afrique», pouvions-nous lire dans ce florilège d’immondicités aux côtés d’autres missives telles que «ils jouent en France, mais ils viennent tous d’Angola», «sale pleureuse» ou encore «sale ngre». Ce harcèlement massif a contraint Wesley Fofana, qui fait d’ailleurs partie des trois tricolores qui a unfollow Fernandez, à passer son compte en privé. Le défenseur natif de Marseille a néanmoins pu compter sur certains soutiens, notamment de Jules Koundé qui a tweeté «Lamentable*» pour qualifier la vidéo de Enzo Fernandez.

La direction des Blues fait donc face à une importante crise et étudierait une éventuelle sanction pour le milieu de terrain argentin qu’il a acheté il y a deux ans en échange de 121 millions d’euros. Pour l’instant, après la viralisation de cette vidéo en direct qu’Enzo Fernández a tenté d’arrêter à temps sans succès, la Fédération française de football (FFF) va lancer une action. En principe, selon l’agence France-Presse, il présentera ce fragment de la chanson à la FIFA, communiquera avec la Fédération argentine de football (AFA) et se réservera la possibilité d’initier d’autres actions. Des sources à Chelsea affirment qu’ils prennent l’affaire au sérieux et qu’ils agiront en conséquence. Cela survient quelques mois seulement après que l’ancien joueur de Chelsea Jimmy Aggrey a dénoncé les abus racistes qu’il a subis de la part de deux entraîneurs alors qu’il était adolescent. Aggrey est l’un des quatre anciens joueurs qui ont intenté une action civile contre les Blues pour le traitement qu’ils ont subi de la part de Gwyn Williams, qui aurait été suspendu à vie par la FA, et de Graham Rix, qui a été envoyé en prison pour des délits sexuels sur mineurs.