Le Barça insiste pour Ibrahim Diarra

Invité à réaliser une période d’essai au FC Barcelone au mois de janvier, Ibrahim Diarra (17 ans) a épaté. Le jeune malien a répondu aux attentes et les rapports sont positifs à son sujet. Il a terminé sa période d’essai avec brio, et le FC Barcelone cherche une solution pour l’intégrer plus tôt.

La suite après cette publicité

Retourné au Mali, l’attaquant ne pourra pas jouer au FC Barcelone avant sa majorité, qu’il atteindra au mois de décembre prochain, selon les règles de l’Union Européenne. Mais le Barça cherche des solutions administratives pour que Diarra puisse rejoindre le club catalan dès cet été, comme l’assure le quotidien Sport.