Strasbourg-OM : la grosse rage de Gennaro Gattuso et son vestiaire après le match nul

L’OM continue de manger son pain noir, et l’interruption liée à la trêve n’a manifestement pas l’effet escompté pour le moment. Battu il y a deux semaines dans les tous derniers instants de la rencontre face à Lens (1-0), l’OM n’a pas été en mesure de redresser la barre ce samedi face à Strasbourg, concédant un nouveau match nul à l’extérieur (1-1). Au terme d’une deuxième période sans relief et amorphe, les Phocéens n’ont clairement pas affiché des intentions en phase avec leurs ambitions. Et ça n’a pas manqué à Gennaro Gattuso après la rencontre.

«La seconde mi-temps, je suis désolé, c’était une m/rde, ce n’est pas possible, a pesté l’Italien, furieux au micro de Canal +. Lorsqu’une équipe joue aussi bien au début du match, elle ne peut pas faire ça en seconde période, ou alors je dois aller voir le président et lui dire qu’il faut tout changer. Je ne comprends pas pourquoi on a fait ça. On aurait dû mieux défendre, monter beaucoup plus car leur attaque nous mettait en difficulté à chaque fois.»

Le bilan de Gattuso devient inquiétant

Comme souvent cette saison, l’OM a rendu une prestation inégale, avec une entame de match encourageante malgré l’ouverture du score prématurée de Strasbourg, et un deuxième acte inquiétant. Difficile, de cette façon, d’imaginer l’OM aller tutoyer les hauteurs du classement, d’autant que Gattuso n’a pour l’heure remporté qu’un seul match à la tête du club phocéen, pour 2 nuls et 3 défaites : «on n’a rien fait, je suis extrêmement fâché, c’était la pire seconde mi-temps, rien est à garder, tout est à jeter, a ajouté le coach de 45 ans après la rencontre. On ne peut pas faire une première mi-temps de cette façon et ensuite livrer une deuxième période désastreuse. Nous n’avons pas gagné un seul duel. J’assume complètement ma responsabilité mais ce n’est pas possible de réaliser une telle seconde période», a-t-il conclu.

Lucide, Geoffrey Kondogbia a lui aussi alerté sur l’irrégularité des Phocéens sur 90 minutes : «je pense qu’on n’a pas respecté le projet qu’on avait évoqué a la mi-temps. C’est aussi à nous de mettre les éléments et les intentions pour respecter le projet. Si on a conscience de devoir gagner ces matches pour le top 4 ? Bah oui, si on n’en a pas conscience, c’est problématique, a déploré le Centrafricain. Mais la réalité est là. On n’a pas le temps de cogiter, c’est le moment de se remettre en question. On doit se regarder chacun dans la glace et venir avec d’autres intentions. Il n’y a pas 36 000 choses à dire, on va devoir travailler.» Une chose est sûre : les signaux sont au rouge, à cinq jours d’affronter l’Ajax - en confiance après une large victoire en championnat - et à huit de recevoir Rennes.