Ligue 1 : tenu en échec à Strasbourg, l’OM n’avance pas en championnat

Avant de recevoir l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa en milieu de semaine prochaine, l’Olympique de Marseille se déplaçait sur la pelouse de La Meinau pour y affronter le Racing Club de Strasbourg pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Les Olympiens, à la tête de la deuxième partie du classement, devaient donc aller chercher les trois points pour se relancer dans la course à l’Europe avec un petit point d’avance sur son adversaire du samedi soir. Et très vite dans ce match, Jonathan Clauss annonçait la couleur d’une reprise à 18 mètres, bien déviée par Matz Sels (2e). Mais finalement, l’ouverture du score arrivait dans l’autre surface de réparation à la suite d’une attaque bien négociée par les Alsaciens et conclue par Emmanuel Emegha, suivant tel un renard des surfaces après l’arrêt de Pau Lopez sur le tir de Kevin Gameiro (1-0, 6e). Pas de quoi décourager les ouailles de Gennaro Gattuso, qui voyaient Sels sortir une parade réflexe sur la tentative de la cuisse de Joaquin Correa (19e). Le gardien international belge s’inclinait finalement face à Clauss, auteur d’une belle reprise du gauche pour trouver le petit filet gauche de son ancien club, contre qui il ne célébrait pas (1-1, 27e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Marseille 14 12 -1 3 5 4 13 14 12 Strasbourg 13 12 -6 3 4 5 10 16

Malgré l’égalisation logique, les hommes en bleu ne baissaient pas les bras et profitaient des espaces laissés dans le dos de la défense marseillaise pour se projeter rapidement dans la zone de vérité adverse, sans succès. Au retour des vestiaires, le Racing montrait les mêmes intentions offensives que lors de la première période, mais avait failli se faire surprendre par la frappe en angle fermé de Jordan Veretout (46e). Il fallait ensuite les sorties de Pau Lopez pour mettre en échec les locaux, dans le jeu (53e) et sur corner (62e). Un deuxième coup de pied de coin, mal négocié par Lopez, profitait à Habib Diarra, fraîchement prolongé jusqu’en 2028, mais l’arbitre revenait sur une faute de l’ancien Marseillais Lucas Perrin sur le portier espagnol (62e). Les pensionnaires de la Meinau continuaient de mettre l’arrière-garde bucco-rhodanienne en danger, avec la frappe placée de Dilane Bakwa heurtant la transversale adverse (71e). Malgré plusieurs occasions dans les deux camps - dont un contre éclair mal terminé par Aubameyang (90+1e) et un tir capté par Lopez (90+2e), le score ne changeait plus. L’OM, avec un match en moins certes, est au ralenti en championnat et a désormais 10 points de retard sur le podium du championnat.