Mercato : l’OL veut faire une razzia à Flamengo

Présent au Brésil ces derniers jours, Bruno Cheyrou a-t-il repris le carnet de notes d’un certain Juninho ? Venu en terres auriverdes pour tenter d’arracher le milieu de terrain João Gomes (21 ans) à Flamengo, le dirigeant rhodanien avait indiqué que l’Olympique Lyonnais suivait le jeune Brésilien depuis un petit moment. « C’est un joueur qu’on observe depuis un an et demi. Avant, le timing n’était pas le bon. »

Sauf qu’à cette époque, le chargé du recrutement était Juninho. Peu importe au final, puisque les Gones ont décidé de mettre le paquet pour coiffer sur le poteau les Anglais de Wolverhampton. Les Rhodaniens ont offert un meilleur salaire au joueur et ont fait une meilleure proposition au club carioca (17 M€ + 2 M€ contre 15 M€ + 2 M€). À peine arrivé aux commandes, John Textor veut frapper fort et en tant que patron de Botafogo, l’Américain veut faire jouer ses connexions au Brésil pour finaliser ce dossier. Mais visiblement, les Lyonnais ont un petit faible pour les jeunes pépites du Mengão.

L’OL aime les talents du Mengão

UOL confirme en effet que l’OL est aussi intéressé par Matheus França. Âgée de 18 ans, cette pépite peut évoluer au poste de milieu offensif ou attaquant axial ou côté droit. Sous contrat jusqu’en 2027, França dispose d’une clause libératoire de 100 M€. Un talent couvé par le Mengão puisque le montant de cette clause est le plus élevé de l’histoire du club carioca. Lancé dans le grand bain de la Série A brésilienne en 2021, França a gagné le droit d’être exposé si tôt (il avait 17 ans) grâce à ses performances avec les équipes de jeunes.

En 2021, son bilan était de 13 buts en 16 matches avec les U17 et de 3 réalisations et 2 passes décisives en 10 apparitions avec les U20. Un an plus tard, toujours avec les U20, il a marqué 2 buts et délivré 3 assists en 5 rencontres, avant d’intégrer l’équipe première, avec laquelle il a joué 28 matches, toutes compétitions confondues, et a inscrit 7 buts. L’OL devra toutefois composer avec une concurrence bien plus fortunée. Il y a un an, nous vous révélions que le Real Madrid avait ciblé França dans l’optique de refaire un coup à la Vinicius Junior. Cette année, c’est Newcastle qui est à fond sur lui. UOL indique que les Magpies ont offert 16 M€ pour le joueur de 18 ans. Flamengo n’est pas vendeur à ce tarif et réclame une somme supérieure à 20 M€ pour sa pépite. Alors qu’il est déjà prêt à lâcher 19 M€ (bonus compris) pour João Gomes, Textor est-il dans la capacité à dépenser encore plus d’argent pour França ? Affaires à suivre.