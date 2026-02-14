AS Monaco : les débuts en fanfare de Simon Adingra

Vendredi soir, au Stade Louis-II, l’AS Monaco a vécu une soirée paradoxale. Sur le terrain, les hommes de Sébastien Pocognoli ont fait le boulot en terrassant le FC Nantes (3-1). Un résultat permettant aux Asémistes de remonter au 7e rang. Outre la bonne opération comptable, l’ASM a également pu s’appuyer sur un excellent Simon Adingra, arrivé lors du dernier mercato hivernal. Une performance individuelle XXL qui ne fera toutefois pas oublier les sorties sur blessure de Camara et Akliouche… Rappelés sur le banc en cours de match, le Sénégalais et le Français pourraient, en effet, être absents la semaine prochaine pour la rencontre importante en barrages de Ligue des Champions contre le PSG.

La suite après cette publicité

En attendant d’en savoir plus sur la durée d’indisponibilité des deux hommes, l’ASM peut, malgré tout, se féliciter des débuts rêvés d’un certain Simon Adingra. Prêté par Sunderland cet hiver, l’ailier gauche ivoirien n’a pas tardé à s’imposer dans le collectif monégasque. Déjà à son aise contre l’OGC Nice (0-0), le joueur de 24 ans a, cette fois-ci, prouvé qu’il n’était pas qu’un simple footballeur technique, rapide, capable de prendre la profondeur. Contre le FC Nantes, lors de la 22e journée de Ligue 1, le natif d’Abobo a également fait parler son sens du but.

Adingra est déjà on fire !

Après avoir ouvert le score sur un centre de Balogun (25e), le numéro 24 monégasque a doublé la mise d’une reprise croisée du droit (28e). Si Zakaria enfonçait ensuite un peu plus les Canaris, la prestation d’Adingra aura logiquement retenu l’attention des observateurs. Menace permanente pour la défense nantaise, l’international aux 26 sélections s’est également distingué par son implication défensive (4 ballons récupérés, 1 interception). Clinique face au but, le droitier d’1m75 a, pour le reste, fait étalage de sa justesse technique.

La suite après cette publicité

Interrogé au micro de Ligue 1+ à l’issue du match, le principal concerné savourait forcément. « C’est un match très important avant celui contre le PSG. Ce genre de match nous permet d’augmenter notre confiance, on se concentre sur l’AS Monaco mais on sait qu’en face c’est le tenant du titre », notait l’Ivoirien avant de conclure sur son cas personnel : « je me sens bien physiquement, je suis content, le coach me donne une chance, c’est très bien ». Une excellente nouvelle avant d’accueillir les champions d’Europe en titre…