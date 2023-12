Justice : l’émouvante réaction de Christophe Galtier

Le verdict est tombé hier à 13h30. Accusé de harcèlement moral et de discrimination, Christophe Galtier a été relaxé. Pourtant, le procureur de la République avait réclamé une peine de 12 mois de prison avec sursis ainsi que le règlement d’une amende de 45 000 euros. Mais le technicien français n’a pas été condamné, pour le plus grand bonheur de ses proches et de ses avocats. Ces derniers ont d’ailleurs chargé ceux qui ont pointé du doigt l’ancien coach du PSG.

De son côté, Galtier n’a pas encore réagi officiellement. Mais RMC Sport rapporte qu’il a appris la nouvelle juste avant de faire sa causerie à Al-Duhail. Très ému, "Galette" a même eu des "sanglots dans la voix" selon nos confrères. Il a ensuite pu se concentrer sur le terrain. Son équipe a été battue 5 à 3 par Al-Ahly.