Justice : la réaction assassine du clan Galtier

La justice a tranché. Ce jeudi, le tribunal correctionnel de Nice a relaxé Christophe Galtier, accusé de discrimination et de harcèlement moral lors de son passage à Nice. Alors que le procureur de la République, Damien Martinelli, a réclamé une amende de 45 000 euros et une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis, le coach français a été relaxé. Une grande victoire pour Galtier et ses avocats. Interrogé par RMC Sport, Me Martin, l’un des conseillers de "Galette", a évoqué cette décision très importante.

«C’est une réaction de soulagement. Depuis maintenant de longs mois, les accusations odieuses dont Christophe Galtier a été victime avaient causé des dégâts importants, dans sa vie d’homme et sa carrière professionnelle. On vivait une situation d’angoisse. Cette décision, on veut la voir comme une relaxe mais aussi une réhabilitation totale. Que le calme revienne pour Christophe, ses proches, sa famille. Cette décision est aussi une satisfaction pour la défense. On a pu déconstruire les infractions injustement défendues par le Parquet, à savoir la discrimination et le harcèlement. Nous avons pu démontrer la manipulation qui avait été opérée et l’instrumentalisation qui avait été faite de certaines situations ou de certains propos, avec le but avoué de nuire à l’homme et à la réputation professionnelle de Christophe Galtier (…) Cette décision est un appel à l’ordre salvateur. La justice se rend dans les prétoires, dans le cadre d’un débat contradictoire, avec des magistrats. Elle ne se rend pas dans des talk-shows de fin de soirée ou sur Youtube par de pseudo-journalistes incompétents.» Les deux journalistes attaqués par Galtier apprécieront…