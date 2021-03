Jorge Mendes a sondé le Real Madrid pour un retour de Cristiano Ronaldo !

La suite après cette publicité

En 2018, Cristiano Ronaldo avait choisi de quitter le Real Madrid après neuf ans de bons et loyaux services pour filer du côté de la Juventus. En quête d’un meilleur salaire et désireux de s’imposer dans l’un des cinq plus grands championnats d’Europe après avoir triomphé en Premier League et en Liga, CR7 est parvenu à ses fins. A Turin, il perçoit 30 M€ annuels et a remporté deux Scudetti. Mais aujourd’hui, le numéro 7 est dans le dur.

Roi de la Ligue des Champions avec le Real Madrid (il en a remporté 4 avec les Merengues), le Lusitanien multiplie les échecs dans cette compétition avec la Juventus. Et pas de petits échecs. Depuis 2018, la Vieille Dame a chuté dès les huitièmes de finale contre l’Ajax Amsterdam, l’Olympique Lyonnais et le FC Porto. Candidate à la victoire finale, la Juventus a pris cher en Italie après ses trois désillusions.

CR7 de retour à Madrid ?

Mais depuis l’élimination de mardi dernier, Ronaldo est pointé du doigt. Considéré comme un poids pour la Juve, le Portugais de 36 ans en a pris pour son grade. Et c’est bien connu : dans le football, les légendes peuvent rapidement passer à la trappe. Ces derniers jours, les médias transalpins assurent même que l’avenir du joueur, dont le contrat court jusqu’en 2022, serait menacé. Hier, Le Parisien est allé dans cette tendance en affirmant que le PSG serait désormais à l’affût, en cas de départ de Kylian Mbappé. Une information démentie depuis par Leonardo sur RMC Sport.

De son côté, l’émission espagnole El Chiringuito a lancé une petite bombe hier soir. L’agent de CR7, Jorge Mendes, aurait contacté… le Real Madrid pour évoquer la possibilité d’un retour du Portugais ! Incapable de trouver un successeur à son ancien attaquant, la Casa Blanca voudra-t-elle vraiment tenter de rapatrier l’attaquant numéro un de son histoire ? Si certains seraient sans doute ravis de revoir Ronaldo au Bernabéu, cela ne ferait toutefois que repousser le problème pour Madrid. Car même s’il revient, CR7 ne sera pas éternel et il faudra bien apprendre à vivre sans lui.