Le PSG songe encore à Cristiano Ronaldo !

Le Paris Saint-Germain est vraiment un club à part. Après la remontada en 2017, le club parisien, visiblement vexé, a décidé de taper très fort et enrôlait alors Neymar au FC Barcelone (contre le paiement de sa clause de 222 millions d'euros) et Kylian Mbappé, le nouveau chouchou du football français, en provenance de Monaco contre un joli chèque de 180 millions d'euros. Ce mercredi, ils se sont qualifiés aux dépens du FC Barcelone (5-2 en cumulé).

Mais cette semaine a marqué un tournant. En effet, les deux monstres du football mondial, Cristiano Ronaldo (Juventus) et Lionel Messi, ont été éliminés de la Ligue des Champions au stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le pire dans tout cela c'est que les deux hommes commencent sérieusement à envisager un départ de leur équipe respective en fin de saison. L'Argentin est en fin de contrat et le Portugais, lui, n'arrive pas à aider la Juventus à avancer en C1.

Et c'est à ce moment précis que le Paris Saint-Germain devient un incontournable. En effet, que Leonardo, le directeur sportif du Paris SG, drague Messi, on le sait depuis un long moment. Mais comment lui en vouloir lorsqu'on connaît le talent du joueur et son statut contractuel ? Mais la nouvelle nous provient du journal Le Parisien en ce jeudi : le PSG a rouvert, depuis mardi, date d'élimination de la Vieille Dame en C1, le dossier CR7, sur lequel il avait déjà un peu planché cet été.

Le quotidien ajoute que le contact entre l'agent du joueur de 36 ans, en fin de contrat en 2022, Jorge Mendes, et Nasser Al-Khelaïfi, n'a jamais été perdu. Tout dépendrait en revanche du choix de Kylian Mbappé, lui aussi en fin de contrat en 2022, de poursuivre l'aventure dans la capitale française. Reste une chose qui semble certaine, le Paris SG, en cas de départ de son international français, est bien décidé à accueillir l'un des deux meilleurs joueurs de foot de tous les temps.