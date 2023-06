Mercato : Mallorca durcit le ton avec le PSG pour Kang-In Lee !

La suite après cette publicité

C’est une piste presque sortie de nulle part que la presse espagnole avait dévoilé la semaine dernière, et que nous avons pu confirmer par la suite. Le PSG était passé à l’attaque pour Kang-In Lee, le petit prodige coréen de Majorque qui sort d’une bonne saison en Liga et qui était convoité par plusieurs autres gros clubs européens, à l’image de l’Atlético de Madrid.

« Je déciderai dans le futur, et je me concentre sur l’équipe nationale. Je suis un joueur de Majorque. Je ne sais pas si je serai transféré ou si je resterai », expliquait le principal concerné pendant le stage de sa sélection, n’étant ainsi pas vraiment explicite sur la suite des évènements pour lui. Et dans son édition du jour, le quotidien Marca en dit un peu plus.

Le PSG doit mettre plus d’argent sur la table

Le média ibérique explique que les négociations entre les deux clubs sont loin d’être bouclées, au contraire. Le club insulaire n’a aucun besoin de vendre et donc de forcer un départ de son joueur, et espère ainsi pouvoir soutirer le plus d’argent possible aux Parisiens. Si une offre de 15 millions d’euros était évoquée, l’écurie de Liga demanderait 22 millions d’euros pour le joueur formé à Valence.

Le média rajoute que le joueur est tenté par le challenge parisien et que de ce côté-là, il ne devrait pas y avoir de problème. La balle est donc dans le camp du PSG, qui doit augmenter son offre, et Marca ajoute de toute manière que tout indique que l’opération arrivera à bon port pour le champion de France…