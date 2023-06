Chelsea : un échange improbable avec MU pour Mason Mount ?

La suite après cette publicité

Mason Mount sera assurément l’une des priorités de Manchester United cet été. Souvent blessé et plus aussi indiscutable à Chelsea cette saison, l’international anglais garde tout de même la cote sur le marché des transferts. Si le Telegraph faisait état d’un potentiel transfert à 70 millions de livres ces derniers jours (80 millions d’euros environ), The Sun révèle ce vendredi que Manchester United aurait un nouveau plan, pour le moins farfelu.

En effet, le tabloïd indique que les Red Devils songeraient à un échange Mason Mount - Harry Maguire, plus de l’argent. Barré par la concurrence de Raphaël Varane, Lisandro Martínez, Victor Lindelöf ou encore Luke Shaw, Maguire n’a débuté que 16 rencontres sous les ordres d’Erik ten Hag cette saison et est estimé à 30 millions d’euros. Si Chelsea dispose d’un arsenal riche à ce poste (Koulibaly, Fofana, Siva, Chalobah…), Mauricio Pochettino pourrait tout de même se laisser tenter. The Sun rappelle que l’Argentin avait déjà essayé de tirer les ficelles pour le faire signer à Tottenham à l’époque, et qu’il apprécie toujours le joueur.

