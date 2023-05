Mason Mount d’accord avec Manchester United !

C’est un dossier qui enflamme l’Angleterre depuis plusieurs semaines. Mason Mount arrivant en fin de contrat en 2024, il était courtisé par tous les clubs anglais. D’autant qu’il a assez vite pris la décision de partir, tout comme Chelsea a choisi de le vendre au plus offrant cet été. Et si l’on en croit le Daily Telegraph, Manchester United part avec un avantage sur Liverpool et Arsenal.

En effet, les deux parties seraient tombés d’accord sur les termes d’un contrat. Mount aurait donc choisi de rejoindre l’équipe dirigée par Ten Hag dès la prochaine saison. Un joli coup pour les Red Devils qui avaient ciblé Mason Mount depuis plusieurs mois maintenant. Et un premier sale coup jouée à la concurrence.

