Manchester City pourrait être exclu de plusieurs compétitions !

L’heure du jugement a sonné pour Manchester City. Accusé d’avoir contourné les règles financières en Angleterre entre 2009 et 2018, le club entraîné par Pep Guardiola fait face à 115 chefs d’accusation et risque jusqu’à la relégation administrative. Le procès a démarré lundi dernier et se tient dans un lieu inconnu. Le verdict n’est cependant attendu qu’en 2025, mais déjà, les médias anglais annoncent de possibles sanctions historiques.

La suite après cette publicité

Champion d’Angleterre à six reprises lors de ces sept dernières années, City risque très gros. Car les autres clubs de Premier League ne vont pas se satisfaire d’une simple déduction de points. En clair, la presse britannique parle plus souvent d’une exclusion de la Premier League que d’une simple réprimande. Une telle sanction serait déjà énorme pour les champions d’Angleterre. Mais le Telegraph nous apprend que City pourrait être plus sévèrement puni.

À lire

Man City : Pep Guardiola donne des nouvelles de Kevin De Bruyne

City exclu de toutes les compétitions ?

En effet, il n’est pas exclu de voir la formation championne d’Europe en 2023 être bannie également de la FA Cup et de la Carabao Cup (la coupe de la Ligue anglaise) ! Pour étayer ses dires, le média anglais précise que l’article 31 du règlement de la FA Cup stipule par exemple : « lorsqu’un club a été admis à participer à la compétition, mais qu’il est ensuite retiré du championnat dans lequel il évolue (ou que ses matches de championnat sont suspendus), le Professional Game Board (PGB) peut retirer le club de la compétition.»

La suite après cette publicité

Enfin, le journal explique qu’une exclusion de la Ligue des champions et du prochain Mondial des clubs reste du domaine du possible, surtout si Manchester City est bel et bien exclu de la Premier League. Face à cet impressionnant panel de sanctions, les champions d’Angleterre peuvent trembler, même si Pep Guardiola préfère la jouer décontractée. « Je suis heureux que cela commence lundi. Je sais qu’il y aura d’autres rumeurs, de nouveaux spécialistes concernant les sanctions. Nous verrons bien. (…) On sait ce que les gens espèrent. Je sais ce qu’ils souhaitent, vu ce que je lis depuis de nombreuses années. » Affaire à suivre.