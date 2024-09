Everton : ça se complique pour John Textor et son projet de rachat

Ce n’est un secret pour personne : John Textor veut racheter Everton. En négociations avec Farhad Moshiri, actuel propriétaire du club de Liverpool depuis plusieurs mois, l’homme d’affaires américain doit d’abord vendre ses parts à Crystal Palace (45%) pour respecter les règles de la Premier League. Sauf qu’un retournement de situation n’est pas à exclure dans ce dossier.

En début de semaine, Bloomberg affirmait que Dan Friedkin, actionnaire majoritaire de l’AS Roma et de l’AS Cannes, était revenu à la charge pour acquérir le club de Liverpool, lourdement endetté. Le Progrès indique ce matin que le pessimisme règne désormais autour du rachat d’Everton par Textor, d’après des sources anglaises. Ce qui pourrait changer les plans d’Eagle Football, avant son introduction en bourse à Wall Street (New York). Sans ce rachat, il sera difficile d’atteindre les deux milliards d’euros que souhaite Textor et d’attirer de nouveaux investisseurs. À terme, cela aura éventuellement des répercussions sur l’Olympique Lyonnais.