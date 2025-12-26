CAN 2025 : les Comores se cassent les dents sur la Zambie

Battus par le Maroc lors du match d’inauguration, les Comores se retrouvaient déjà au mur durant cette 2e journée de la phase de groupes de cette CAN 2025. Opposés à la Zambie, dont le nul 1-1 face au Mali lundi dernier offrait une petite marge supplémentaire, les Cœlacanthes de Youssouf M’Changama n’ont pas réussi à prendre la défense à revers. La rencontre a accouché du premier 0-0 de la compétition. Pourtant, Myziane Maolida a bien cru ouvrir la marque dès la 18e mais la VAR est intervenue pour finalement annuler le but.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Zambie 2 2 0 0 2 0 1 1 4 Comores 1 2 -2 0 1 1 0 2

Après une première demi-heure à l’avantage des insulaires, la Zambie a pris le jeu à son compte pour se procurer les meilleures situations. Pandor a alors sauvé les siens à plusieurs reprises devant Saka (40e) et ce dernier centre-tir de Kangwa (90e+5). Selemani a également eu une énorme occasion de la tête passée de peu à côté (80e) qui aurait pu faire basculer la rencontre en faveur des Comores. Ce point pris permet à ces derniers de se maintenir en vie dans cette CAN avant de défier le Mali, alors que les Chipolopolos joueront face au Maroc à l’occasion de la dernière journée.