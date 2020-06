Vente OM : l'identité de l'investisseur mystère a fuité !

Les informations arrivent au compte-gouttes concernant le projet de rachat de l'Olympique de Marseille par Mourad Boudjellal. L'ancien président du Rugby Club Toulonnais a lâché une véritable bombe ce vendredi qui agite la planète foot et surtout l'OM. L'homme d'affaires a expliqué qu'il avait déposé un projet de rachat du club phocéen et que celui-ci devrait être étudié en début de semaine prochaine.

Son projet serait basé sur un fonds d'investissement venu du Moyen-Orient, mais Boudjellal n'a pas souhaité indiquer de quel pays. Il a néanmoins précisé que ce n'était pas le Qatar. Mais l'AFP a creusé tout cela et l'homme qui serait à l'origine de la rencontre entre les investisseurs et Boudjellal, et qui piloterait en somme le projet, serait franço-tunisien. Il s'agirait de Mohamed Ayachi Ajroudi. Cet ingénieur et industriel de 68 ans vivrait actuellement en Arabie Saoudite avec sa famille et serait donc à l'origine du projet de rachat. Il aurait convaincu Boudjellal de devenir président de l'OM en cas de succès de l'opération.