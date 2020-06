Vente OM : les révélations de Mourad Boudjellal sur les contours de son offre

Les supporters de l'Olympique de Marseille ne passent décidément pas un été de tout repos. Malgré la qualification des Phocéens pour la prochaine édition de l'UEFA Champions League, le club français s'agite en coulisses. Après le départ du directeur sportif Andoni Zubizarreta il y a quelques semaines, c'est surtout l'avenir d'André Villas-Boas qui a mis le feu à la cité marseillaise. Le Portugais, très proche de "Zubi", avait menacé de s'en aller avant de finalement se rétracter. En parallèle, les rumeurs entourant l'arrivée d'un repreneur saoudien se faisaient de plus en plus insistantes, avant que cela ne se calme. Mais ce vendredi, l'OM doit encore faire face à une nouvelle importante.

Tout a commencé en fin de matinée. Nos confrères de Var-Matin ont révélé que Mourad Boudjellal, ancien président du Rugby Club Toulonnais, serait prêt à racheter l'Olympique de Marseille. Ce, grâce à l'apport de fonds en provenance du Moyen-Orient. Contacté par nos soins dans la foulée, l'homme qui était aussi sur le projet de rachat du club de foot de Toulon nous a confié :«je parlerai cet après-midi, je donnerai de plus amples informations.» Et Boudjellal a tenu parole. Il s'est ainsi exprimé au micro de RMC dans l'émission «Les Grandes Gueules», dont il est un intervenant régulier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été cash, comme à son habitude.

Boudjellal expose son plan pour l'OM

« Je devais reprendre le club de Toulon, ça a traîné. J’avais dit que j’étais engagé ailleurs. Je n’ai pas obtenu pour l’instant ma liberté. Je confirme que je suis porteur d’une offre pour le club de l’OM de fonds du Moyen-Orient. De fonds étatiques et privés qui proviennent du pétrole, de l’eau, de l’énergie et qui sont portés par un homme d’affaires tunisien très important. Il y a une banque privée d’affaire qui est mandatée pour faire une offre de rachat à M.McCourt. » Puis il a enchaîné : «Tout est à vendre. J’ai été approché il y a quelques temps et j’ai donné mon accord sur ce projet. Le projet de Toulon était mort né. Nous allons faire une offre de rachat du club de l’OM. Quand on parle du Moyen-Orient, généralement, on a les moyens de nos ambitions. Avec un projet derrière qui est très fort, un projet méditerranéen autour de l’OM».

Très investi, l'ancien patron du RCT se voit donc bien être à la tête de l'OM et succéder ainsi à Jacques-Henri Eyraud. «Devenir président de l’OM ? C’est le projet. Comme ce sont des fonds étrangers, je vais en informer le président de la république. Je sais qu’il est amateur de l’OM. Je lui donnerai l’identité des personnes et du pays. On va essayer de faire au plus tôt. On va entrer en phase de négociations oui. Aujourd’hui, il y a des fonds du Moyen-Orient qui souhaitent racheter l’OM. Je vous confirme simplement qu’il y a des fonds du Moyen-Orient, dont je suis porteur, pour racheter le club de l’OM », a-t-il indiqué, précisant que le pays concerné n’est pas le Qatar. Les supporters de l'OM sont prévenus, l'été sera particulièrement chaud et agité chez les pensionnaire de l'Orange Vélodrome.