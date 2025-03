Juventus : seulement 2 joueurs ont fait leurs adieux à Thiago Motta

Si un signe devait montrer la cassure dans le vestiaire de la Juventus, celui-ci semble tout indiqué. Quelques heures après le renvoi de Thiago Motta, seulement deux joueurs ont publié leurs adieux au manager italien sur leurs réseaux sociaux : Mbangula et Bremer. L’attaquant belge, lancé dans le grand bain par Motta, a publié sur son compte Instagram : «merci pour tout, Mister. Je ne vous remercierai jamais assez de m’avoir fait confiance dès le premier jour et de m’avoir permis de réaliser une partie de mon rêve, le plus important en tout cas ! Vous avez toujours voulu le meilleur depuis votre arrivée et vous nous l’avez montré. Je vous souhaite le meilleur pour l’avenir.»

De son côté, Bremer s’est fendu d’un message plus sobre, mais qui a le mérite d’exister. «Merci Mister à vous et à tout votre personnel ! Je vous souhaite vraiment le meilleur pour l’avenir», a posté le Brésilien. Pour les autres, c’est silence radio, Locatelli préférant parler de sa femme, et Mattia Perin du résultat de la course cycliste Milan-San Remo. De quoi jeter un froid sur la relation de Motta avec son groupe.