Barça : Jordi Alba pas emballé à l'idée de rejoindre l'Inter

Bien que le FC Barcelone et l'Inter aient trouvé un accord quant au transfert de Jordi Alba, le latéral gauche ne semble pas vraiment apprécier l'idée de quitter la Catalogne, selon Marca. Le club, qui cherche à faire baisser sa masse salariale, espère cependant que l'Espagnol de 33 ans acceptera de rejoindre l'Italie. Une issue qui pourrait permettre aux Blaugranas de continuer à recruter, mais surtout, d'enregistrer officiellement ces possibles arrivées prochaines.

De plus, le joueur de 33 ans ne jouera plus autant que les saisons précédentes et a déjà commencé à trouver sa place sur le banc du Barça, barré par le jeune Alejandro Balde. Une situation qui ne devrait pas s'arranger, Marcos Alonso (31 ans) devant être officiellement annoncé avant la fin du mercato. À voir désormais si les discussions entre les parties évolueront et que ces dernières trouveront un terrain d'entente.