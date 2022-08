Liverpool creuse une étonnante piste à 50 M€

Une réaction attendue. Après une victoire lors du Community Shield face à Manchester City, Liverpool a connu un début de saison laborieux. Le club de la Mersey a enchaîné deux matches nuls face à Fulham (2-2) et Crystal Palace (1-1) avant de s'incliner face à Manchester United lors de la troisième journée de Premier League (2-1). De quoi agacer Jürgen Klopp dont l'équipe nous avait habitué à mieux.

Klopp veut un milieu

Et le technicien allemand sait comment relancer sa machine. La preuve, son équipe a atomisé Bournemouth le week-end dernier en s'imposant 9 à 0 ! Une belle réaction de la part des Reds. Mais Klopp n'est pas encore satisfait. Il faut dire qu'il ne dispose pas de l'intégralité de son effectif puisque l'infirmerie de Liverpool affiche complet. Thiago Alcantara, Curtis Jones, Alex Oxlade-Chamberlain et Naby Keita, dont le nom a été cité au rayon des départs, sont sur le flanc.

Le coach des Reds a donc réclamé une recrue à sa direction, lui qui pensait que le mercato de son club était clos après les arrivées de Darwin Nuñez, Fabio Carvalho ou encore Calvin Ramsay. « Nos besoins ont changé. Je sais que nous avons déjà eu cette discussion et je suis celui qui a dit que nous n'avions pas besoin d'un milieu. Vous aviez raison et j'avais tort. C'est la situation. Mais le point spécifique ne change pas. Nous ferons quelque chose mais ce doit être le bon. »

Brighton va demander une fortune pour Caicedo

En effet, Klopp ne recrutera qu'un élément qu'il juge capable de s'adapter à sa philosophie de jeu et au style de son équipe. Outre Youri Tielemans, dont le nom est cité par le Liverpool Echo, The Sun assure que l'Allemand cible Moises Caicedo. Agé de 20 ans, ce milieu évolue à Brighton. Prêté à Beerschot en Belgique en début de saison dernière, il était revenu prêté main forte aux Anglais sur la deuxième partie de saison. Lors des 12 rencontres de Premier League qu'il avait débuté d'ailleurs, son équipe n'avait perdu que face à Manchester City. Ses prestations ne sont passées inaperçues du côté de la Mersey. Le média britannique révèle donc que Liverpool s'apprête à formuler une offre d'environ 50 millions d'euros. Un achat de dernière minute nécessaire aux yeux de Klopp.

Mais les Reds vont devoir certainement mettre plus d'argent puisque Brighton estime qu'il vaut plus du double. Questionné à son sujet, Graham Potter, coach des Seagulls, a confié : «dans le football, on ne sait jamais, mais nous sommes assez calmes et confiants. Il faut voir avec le président (...) 100 millions de livres (117 M€) ? Ils peuvent essayer. Cela ne me surprend pas que les gens le regardent, car il joue à un niveau fantastique. C'est un top joueur, une personne formidable, et il a tous les attributs pour jouer au très, très haut niveau. Mais la position dans laquelle se trouve le club est que nous ne voulons pas le perdre et nous ne pensons pas que nous le perdrons». Mais les Reds ont les arguments et l'argent pour les faire plier.