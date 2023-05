Le PSG prolonge son capitaine Marquinhos jusqu’en 2028 !

La suite après cette publicité

La belle histoire d’amour entre Marquinhos et le Paris Saint-Germain va donc se poursuivre pour au moins encore quelques années. Arrivé à l’été 2013 dans la capitale française après deux saisons avec l’AS Rome contre un chèque de 30 millions d’euros, le Brésilien a su mettre tout le monde d’accord pour s’imposer comme le capitaine de l’équipe parisienne, même si cette dernière saison n’a pas été une sinécure pour lui. Comme attendu depuis plusieurs semaines, les deux parties sont tombés d’accord sur une prolongation du défenseur central auriverde.

L’officialisation était donc imminente et c’est désormais chose faite. «Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec Marquinhos pour une prolongation de son contrat. Le défenseur brésilien de 29 ans et les Rouge et Bleu vont poursuivre leur aventure ensemble jusqu’au 30 juin 2028. (…) Au long de ses 10 saisons avec le club de la capitale, l’international brésilien a remporté 7 Championnats de France (2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2022), 6 Coupes de France (2015, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021), 6 Coupes de la Ligue (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020) et 7 Trophées des champions (2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022)» peut-on d’ailleurs lire dans le communiqué du Paris Saint-Germain.

Une prolongation pour mieux relancer le soldat Marquinhos ?

Ces derniers mois, l’international brésilien n’a d’ailleurs jamais caché sa volonté de s’inscrire sur la durée dans la capitale française avec un club qu’il affectionne tout particulièrement. « Ma prolongation ? J’espère bien, ça avance très bien, je suis content, on va voir. Je reçois beaucoup de messages des supporters parisiens, ça fait plaisir, je me sens comme à la maison, j’espère continuer », avait déclaré à ce propos Marquinhos, le 6 janvier dernier, après la victoire du Paris SG à Châteauroux (3-1), en Coupe de France.

Même s’il n’est pas dans la forme de sa vie et qu’il subit de nombreuses critiques depuis le début de la saison 2022-2023 en raison de prestations loin de son niveau habituel, Marquinhos reste un élément majeur de l’effectif de Christophe Galtier. Cela témoigne en tout cas toute la confiance accordée par la direction du PSG à l’ancien joueur de la Roma. Près de 10 ans et de 400 matchs plus tard sous les couleurs rouge et bleu, Marquinhos est toujours là et a la ferme intention de marquer encore un peu plus de son empreinte l’histoire du club francilien.