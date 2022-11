Tottenham : Jamie Carragher charge Hugo Lloris

Titulaire dans les buts de Tottenham depuis son arrivée en Angleterre à l'été 2012, le gardien de but français Hugo Lloris est dans une dynamique un peu plus négative depuis le début de cet exercice, ne glanant que 6 clean-sheets après 20 rencontres disputées toutes compétitions confondues (Premier League et Ligue des champions). Un coup de moins bien qui n'est pas au goût de l'ancienne gloire de Liverpool Jamie Carragher, qui a conseillé Antonio Conte au micro de The Overlap de se trouver un nouveau portier pour être plus compétitif à l'avenir.

«J'ai réfléchi à cela pendant des années. Je sais qu'il est un vainqueur de la Coupe du monde, mais le gardien de but n'est pas assez bon. (...) Pour ce qui est de faire en sorte que Tottenham soit vraiment compétitif, il n'est pas assez bon. Je n'ai pas de nom pour vous, mais regardez City quand ils ont amené Ederson et Liverpool avec Alisson. Il fait trop d'erreurs et je pense qu'Antonio Conte a besoin d'un défenseur central et d'un gardien de but», a déclaré l'ancien Red aux 508 matches en PL.