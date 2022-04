Manchester United : Ralf Rangnick réclame une véritable révolution pour cet été !

La suite après cette publicité

Rien ne va plus à Manchester United. Avec seulement une victoire toutes compétitions confondues sur les cinq derniers matches, mais surtout cette élimination en huitièmes de finale de Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid, les Red Devils traversent une mauvaise passe, surtout si on y ajoute cette sixième place en Premier League. Ce samedi soir face à Leicester (18h30), une réaction est donc très attendue et le club anglais va devoir bien finir la saison pour ne pas vivre un été plus que mouvementé. Surtout qu'il le sera déjà avec le changement d'entraîneur, Ralf Rangnick n'étant qu'intérimaire.

D'ailleurs, le prochain conseiller de MU s'attend déjà à un été très chaud pour les pensionnaires d'Old Trafford. C'est même lui qui a lâché quelques bombes au micro de Sky Sports : «il est évident que quelque chose doit être changé, quelque chose doit être reconstruit cet été. L'équipe pourrait avoir besoin de quelques joueurs plus talentueux, affamés, qui veulent vraiment développer leur propre carrière. (...) Je ne pense pas qu'il faille se focaliser sur la signature de grands noms. Je n'aurais rien contre les grands noms ! Mais pour moi, il est important d'être compétitif, d'avoir faim, de voir un transfert dans un club - et j'ai toujours cru cela - non seulement comme un gros contrat, un club de renom, mais aussi comme la prochaine étape logique de sa carrière.»

Rangnick botte en touche pour le prochain manager

Du changement et bientôt, c'est ce que demande l'actuel coach des Red Devils qui aura du pain sur la planche dans quelques mois. Car avec un recrutement de qualité, Ralf Rangnick est persuadé que Manchester United va changer de visage. «Si cela se produit, alors vous avez un niveau complètement différent de motivation, d'aspiration, d'inspiration pour jouer pour n'importe quel club. Cela devrait être l'objectif majeur de la fenêtre de transfert de l'été», a enchaîné le technicien allemand auprès de la chaîne britannique. Mais pour démarrer cette révolution XXL, les dirigeants mancuniens vont d'abord devoir trouver son remplaçant.

A ce sujet, le coach âgé de 63 ans n'en a pas vraiment dit plus : «nous n'avons pas eu le temps de parler de ce qui va se passer en ce qui concerne les nouveaux joueurs ou un nouveau manager.» Pourtant, ces derniers mois, le nom de Mauricio Pochettino (PSG) revient avec insistance du côté du nord de l'Angleterre. Mais que ce soit avec l'Argentin sur le banc ou un autre entraîneur, Manchester United pourrait bien animer la prochaine fenêtre des transferts. Du moins, c'est ce qu'espère Ralf Rangnick.