Juan Bernat voudrait quitter le PSG pour le Barça, le rachat de Newcastle est totalement relancé

La suite après cette publicité

Bernat vers le Barça ?

Ce vendredi serait un jour important pour le futur d'Ansu Fati au Barça. D'après les informations du journal Sport, les dirigeants catalans se réuniraient aujourd'hui avec l'entourage du joueur, dans le but de trouver un accord pour une grosse prolongation. Le média parle d'un contrat qui durerait jusqu'en 2024, et d'une clause libératoire qui serait doublée. Elle est actuellement fixée à 170 M€. Dans les colonnes de Mundo Deportivo, on parle plutôt des nouvelles recrues. Selon le quotidien, le Barça veut se renforcer en défense, et trois candidats semblent se détacher, trois joueurs dont les contrats se terminent en 2021. David Alaba d'abord, qui est souvent annoncé sur le départ de Munich. Le nom d'Eric Garcia revient lui de plus en plus régulièrement, quand on parle du recrutement barcelonais. Et enfin, Juan Bernat serait lui aussi dans le viseur catalan ! Le Barça veut le faire venir, et surtout le latéral gauche ne serait pas contre l'idée, si on croit Mundo Deportivo. D'après le journal, il souhaiterait quitter le PSG !

Newcastle aurait trouvé preneur !

En Angleterre, la nouvelle qui fait grand bruit est l'abandon du rachat du club de Newcastle ! L'info est tombée officiellement ce jeudi. Le fonds d'investissement d'Arabie Saoudite négociait depuis de longs mois l'achat du club anglais, mais a donc fini par jeter l'éponge. Forcément, tous les tabloïds ne parlent que de ça ce vendredi à l'instar du Daily Mirror et du Daily Star. Pour ce dernier, l'annonce a fait l'effet d'une bombe du côté de Newcastle. Même son de cloche en Une du Daily Express qui parle d'un cauchemar. Mais The Daily Telegraph pourrait apporter un peu d'éclaircie dans le ciel anglais. Car les Magpies pourraient tout de même être rachetés, et ce, avant le début de la nouvelle saison. Le futur propriétaire serait Henry Mauriss, un businessman américain. Selon le journal, Mauriss se voit en pole position pour reprendre le club. Réponse dans quelques jours...

Messi, CR7 et Zlatan font la Une

En Italie, l'été sera chaud selon La Gazzetta dello Sport, et en particulier pour trois stars du ballon rond. Depuis plusieurs semaines, les trois hommes font l'actualité de l'autre côté des Alpes. Il y a d'abord, Lionel Messi dont le nom revient sans cesse du côté de l'Inter. Une rumeur qui fait les gros titres ces derniers jours et qui est, comme l'explique le journal au papier rose, une véritable envie de Suning, le groupe propriétaire du club lombard. Il y aussi Zlatan Ibrahimovic qui devrait finalement prolonger avec l'AC Milan, et d'après le quotidien transalpin il toucherait un salaire de 6 M€ par an, et pourrait souffler ses 40 bougies sous les couleurs rossonere. Enfin, l'été sera également chaud pour Cristiano Ronaldo, mais pour le Portugais c'est surtout de stress dont il est question. Celui du parcours en Ligue des Champions durant ce mois d'août.