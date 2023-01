Serie A : l’AS Rome dispose de la Fiorentina grâce au doublé de Paulo Dybala

Dernier match du jour comptant pour la 18ème journée de Serie A au Stadio Olimpico. Pour cette rencontre, l’AS Rome recevait la Fiorentina, deux concurrents directs pour la lutte aux places européennes en fin de saison. Respectivement 7ème et 9ème avant le coup d’envoi, les deux équipes espéraient faire un résultat pour engranger des points. Les Toscans commençaient très bien la partie mais perdaient Dodo dès la première période à cause de deux cartons jaunes reçus. Le premier pour une faute sur Nicola Zalewski (5e) et le second pour un tacle sur… Le Polonais, encore lui (24e).

Grâce à cette exclusion, l’AS Rome trouvait plus d’espace dans la défense adverse. Juste avant la pause, Paulo Dybala ouvrait le score après une remise de Tammy Abraham (40e, 1-0). En toute fin de rencontre, le passeur retrouvait le buteur et les locaux pouvaient doubler la mise et se mettre à l’abri (82e, 2-0). Au classement, avec cette victoire, les Romains reviennent au même niveau que l’Atalanta Bergame, qui a explosé la Salernitana (8-2) un peu plus tôt ce dimanche.

