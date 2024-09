Real Madrid : Dani Carvajal pas inquiet pour son avenir

Cadre du Real Madrid depuis la saison 2013/2014 et son retour du Bayer Leverkusen, Dani Carvajal commence à devenir un monument du club merengue. Vainqueur de six Ligues de Champions avec le Real Madrid, le latéral droit de 32 ans est encore sous contrat avec le club jusqu’à la fin de la saison. Pour autant, il n’est pas inquiet pour son avenir quand il l’a expliqué en conférence de presse : «le club est aux commandes et c’est le président qui doit planifier les effectifs. Les conditions imposées au club lorsqu’un joueur atteint un certain âge sont de renouveler année après année.»

«Cela ne me pose aucun problème, tant que ma performance, mon envie et mon niveau continuent de suffire pour continuer à remporter des titres avec le Real Madrid. Mon idée est de continuer ici le plus longtemps possible, mais en étant toujours réaliste. Dès que je ne me vois pas à un niveau suffisant, je me retirerai. C’est le critère sur lequel je me base chaque fois que le club veut compter sur mes services» a-t-il poursuivi. S’il maintient un niveau proche de celui de la saison dernière, nul doute que le nouveau contrat arrivera vite du bureau de Florentino Pérez.