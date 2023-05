JT Foot Mercato : le PSG assomme déjà le mercato !

Le PSG multiplie les pistes

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain est déjà pied au plancher pour se renforcer cet été, alors que le mercato n’a même pas encore ouvert ses portes. C’est une vraie révolution qui semble se mettre en place ! Paris accélère pour Lucas Hernandez. Alors qu’il était en négociations avancées avec le Bayern pour prolonger, les discussions se sont stoppées. La faute au Paris Saint-Germain qui a exposé son projet au Français… Justement, ce dernier s’est montré très réceptif et très intéressé ! À tel point qu’on apprend dans L’Équipe ce jeudi qu’un accord de principe aurait été trouvé entre le joueur et le PSG ! Tout s’est donc passé très rapidement, mais pas autant que pour Manuel Ugarte ! En effet, selon Record, le club parisien aurait jeté son dévolu sur ce jeune milieu du Sporting ! Et, ça va même plus loin puisqu’une offre officielle de 60 M€ aurait été envoyée au club lusitanien, soit le montant de sa clause libératoire. Toutefois, tout n’est pas encore bouclé puisque le Sporting ne possède pas l’intégralité des droits de l’Uruguayen. Les clubs de Famalicao et de Fénix en détiennent 30% à eux deux. Or, le club de Lisbonne voudrait renégocier ces pourcentages avant de vendre le joueur… Du nouveau, il y en a aussi sur le dossier Bernardo Silva ! Eh oui, le PSG aurait également fait une offre pour l’ancien joueur de l’AS Monaco. C’est Relevo, média espagnol, qui livre l’information. Cependant, Manchester City attendra la fin de la saison avant de décider de l’avenir du Portugais. D’ailleurs, le journal ibérique ajoute que Randal Kolo Muani est toujours une cible du board parisien, pour se renforcer en attaque. Côté prolongation, Paris aurait fait une proposition à Sergio Ramos ! Mais pas sûr qu’elle soit du goût du défenseur puisque le PSG ne lui offrirait qu’une année supplémentaire, avec un salaire divisé par deux…

La situation de Koundé attise les convoitises

Deux gros clubs anglais se jettent sur un international français ! Et il s’agit de Jules Koundé ! Eh oui, un an seulement après son arrivée en Catalogne, l’ancien Bordelais est prêt à faire ses bagages, lassé de jouer au poste de latéral droit… Le Barça compte sur lui à priori, mais pourrait s’y retrouver vu que les finances du club ne sont pas au mieux. Selon Sport, deux grosses écuries anglaises se sont déjà positionnées : Chelsea et Manchester United ! Les Red Devils auront besoin de se renforcer au poste de défenseur avec le départ de Phil Jones et celui probable de Harry Maguire. En revanche, à Chelsea c’est déjà l’embouteillage en défense, mais après les folies du dernier mercato, on se dit que les Blues sont vraiment imprévisibles…

À lire

Chelsea : Mason Mount veut rejoindre un cador anglais

L’officiel du jour

C’est la fin de l’aventure au Vissel Kobe pour Andrés Iniesta ! C’est le club japonais qui l’a annoncé ce jeudi. Le milieu de terrain de 39 ans va quitter son équipe le 1er juillet prochain, mais il ne devrait pas pour autant raccrocher les crampons. C’est Iniesta lui-même qui le dit : «je veux continuer à jouer, je me sens capable et excité de continuer à le faire, mais en clôturant cette étape, nous verrons quelles options il peut y avoir.»