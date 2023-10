Man City, Brésil : Yan Couto fait scandale avec la Seleção

Appelé en renfort par Fernando Diniz pour pallier le forfait du Marseillais Renan Lodi, Yan Couto fait polémique au Brésil. La raison ? Le jeune latéral droit de 21 ans de Manchester City (prêté cette saison à Girona) a fait une déclaration qui ne passe pas, samedi en conférence de presse. « Je pense que mon idole est Dani Alves. Il est impossible que ce soit quelqu’un d’autre. J’ai grandi en le regardant à la télévision et c’est une idole pour beaucoup de Brésiliens. Il a une belle histoire avec l’équipe nationale et les clubs où il a joué, et il est une référence pour son style de jeu, sa taille, sa qualité balle au pied, sa défense, afin que je puisse être un joueur plus complet. »

En voulant rendre hommage à Daniel Alves, Yan Couto s’est attiré les foudres des médias qui lui reprochent d’avoir encensé un joueur accusé de viol actuellement en prison depuis le 20 janvier dernier. En clair, beaucoup de journalistes ne comprennent pas pourquoi le joueur a choisi de rendre hommage à un personnage controversé alors qu’il fêtait sa première convocation. Face à la polémique, le joueur n’est toujours pas sorti du silence. Alors qu’elle doit déjà gérer les états d’âme de Neymar et une sortie nocturne de plusieurs stars de la Seleção, la fédération brésilienne n’avait pas besoin de cette nouvelle polémique.